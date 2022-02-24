Подоляк: Одна з цілей Росії – прибрати найвище керівництво України

Одна з цілей Росії під час вторгнення – прибрати найвище керівництво України, повідомляє Слово і діло.

Про це заявив на брифінгу радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

"Ключовий намір Росії - прибрати найвище керівництво країни, створити максимальну паніку і спробувати встановити свою маріонеткову владу", - заявив Подоляк.

Він також припустив, що можуть бути спроби поринути в урядовий квартал у Києві.

Подоляк також додав, що Росія не реагує на будь-які спроби вийти на переговори:

"У нас були спроби вийти на переговори з погляду, щоб вони пояснили, навіщо ця ескалація, навіщо провокації".