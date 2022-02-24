Інтернет-провайдери перейшли на роботу в режимі воєнного стану

Найбільші телекомунікаційні компанії країни у перший день відкритої війни з РФ оголосили про те, що підтримують працездатність своїх мереж та обладнання, повідомляє UBR.

Вранці 24 лютого 2022 року після відкритої військової агресії з боку РФ з'явилися повідомлення про перебої зі зв'язком у деяких регіонах України. У той же час найбільші телеком-оператори заявили, що їхня інфраструктура перебуває у працездатному стані.

Команда "Київстару" запевнила, що робить усе можливе, щоб мережа продовжувала працювати у штатному режимі.

"Мережа витримує значні навантаження. Тому дзвінки можуть відбуватися не з першого разу" , - попередив найбільший телеком-оператор України .

У Vodafone заявили, що інформація, що поширюється, про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету не відповідає дійсності.

"Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені в надзвичайний режим управління" , - наголосили в компанії .

Vodafone звернув увагу на те, що можуть виникнути перебої зі зв'язком – це можливо через перевантаження мережі. Тому оператор попросив здійснювати телефонні дзвінки та обмін повідомленнями "у разі потреби", а якщо немає можливості додзвонитися, то можна надіслати SMS.

Мережа "Укртелекому" станом на першу половину дня працювала стабільно, забезпечуючи як інтернет, так і телефонний зв'язок.

"Технічні фахівці роблять все можливе для підтримки критичної інфраструктури і ліквідації пошкоджень, що періодично виникають. Підтримка клієнтів працює" , - запевнив оператор .

Компанія "Фрінет" повідомила про перехід у режим роботи у надзвичайній ситуації.

"В даний час усі наші зусилля спрямовані на підтримку працездатності мережі та обслуговування абонентів" , - заявив інтернет-провайдер .

"Воля" попередила про можливі "невеликі затримки у наданні деяких послуг".