У Києві обмежили роботу червоної гілки метро: поїзди не ходять від Шулявської до Академмістечка, повідомляє UBR.

Поїзди метро курсують від станції "Шулявська" до "Лісової". У КП пояснюють це організаційними причинами

На червоній гілці київського метро поїзди не курсують від станції "Шулявська" до "Академмістечка" з організаційних причин, випливає із повідомлення КП "Київський метрополітен" у Facebook.