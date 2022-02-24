У Києві обмежили роботу червоної гілки метро

У Києві обмежили роботу червоної гілки метро
Фото: Facebook

У Києві обмежили роботу червоної гілки метро: поїзди не ходять від Шулявської до Академмістечка, повідомляє UBR.

Поїзди метро курсують від станції "Шулявська" до "Лісової". У КП пояснюють це організаційними причинами

На червоній гілці київського метро поїзди не курсують від станції "Шулявська" до "Академмістечка" з організаційних причин, випливає із повідомлення КП "Київський метрополітен" у Facebook.

" Червона лінія курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська " , – інформує прес-служба метро.
В Киеве ограничили работу красной ветки метро: поезда не ходят от Шулявской до Академгородка - фото 1
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