У Києві обмежили роботу червоної гілки метро
У Києві обмежили роботу червоної гілки метро: поїзди не ходять від Шулявської до Академмістечка, повідомляє UBR.
Поїзди метро курсують від станції "Шулявська" до "Лісової". У КП пояснюють це організаційними причинами
На червоній гілці київського метро поїзди не курсують від станції "Шулявська" до "Академмістечка" з організаційних причин, випливає із повідомлення КП "Київський метрополітен" у Facebook.
" Червона лінія курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська " , – інформує прес-служба метро.