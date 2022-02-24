У Windows знайшли файли, що не видаляються.

У Windows виявили помилку, через яку деякі особисті файли користувачів не можна видалити. Про це повідомляють автори блогу Call4Cloud, повідомляє Лента.Ру.

Проблему знайшли в операційних системах Windows 11 та Windows 10 версії 21H2. Ентузіасти з'ясували, що ОС Microsoft залишає деякі файли користувача навіть після повного скидання системи. Зазвичай споживачі вдаються до такого способу видалення даних у разі заміни або продажу комп'ютера.

Фахівці виявили, що у разі підключення хмарної служби One Drive та повного скидання системи Windows залишає деякі особисті дані користувачів. Після видалення ОС зберігає на диску каталог під назвою Windows.old, в якому зберігає приватні дані та налаштування. Користувачі, які не змогли стерти файли, що видаляються, зажадали від Microsoft звернути увагу на цю проблему.

Помилка виникає не у всіх користувачів ОС Microsoft. За словами фахівців, основною умовою є використання сервісу One Drive. Експерти уточнюють, що споживачі можуть не знати про цю проблему і у разі продажу або передачі комп'ютера випадково поділитися особистими даними з третіми особами.