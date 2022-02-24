Іран перенаправляє значні обсяги нафти із суші на танкери

Іран перенаправляє значні обсяги нафти з суші на танкери, щоб прискорити початок експорту в тому випадку, якщо переговори щодо відновлення ядерної угоди 2015 року завершаться успіхом, повідомляє Enkorr.

За даними аналітичної компанії Kpler, кількість нафти на "припаркованих" танкерах підскочила на 30 млн бар. з початку грудня - до 103 млн бар.. Це збільшення пов'язане з тим, що дипломати у Відні активно працюють над відновленням ядерної угоди 2015 р., що дозволило б Ірану відновити масштабний експорт сировини.

Щоб наростити постачання свіжовибутої нафти на світові ринки, Ісламській республіці потрібно кілька місяців. Продаж нафти, що зберігається в танкерах, може розпочати відразу після послаблення санкцій. Збільшення потоків може допомогти стримати ціни на нафту, які цього року зросли більш ніж на 20% і перевищили $100/бар.

"Додаткові барелі, звичайно, чинять деякий знижувальний тиск на ціни, - сказала Керол Нахле, головний виконавчий директор консалтингової компанії Crystol Energy. - [Однак] ефект від випуску нафти зі сховищ незначний у порівнянні з потенційним збільшенням видобутку», яке відбудеться після того Іран , як перезапустить свої родовища.

Протягом кількох місяців після укладання угоди Іран може збільшити експорт нафти приблизно на 1 млн бар./добу, заявив на цьому тижні генеральний директор Vitol Group Рассел Харді в інтерв'ю Bloomberg Television. Це допоможе компенсувати дефіцит інших виробників ОПЕК+, багато з яких страждають від недостатніх інвестицій та перебоїв у видобутку.

Минулого року нафтовидобуток Ірану склав у середньому близько 2,4 млн б/д, свідчать дані Bloomberg. Майже вся ця нафта використовується всередині країни.

За словами Імана Насері, керуючого директора консалтингової компанії FGE Близького Сходу, щоденний видобуток може досягти в Ірані близько 3,4 млн б/д протягом трьох місяців після відновлення угоди і повної потужності в 3,7 млн б/д протягом шести місяців.



Близько половини іранської нафти, що зберігається на танкерах, це сира нафта. Решта – це конденсат, легка нафта, яку качають з газових родовищ, зазначається у звіті Kpler. За інформацією компанії, збільшення обсягів зберігання у плавучих сховищах відбулося в основному за рахунок переміщення нафти з берегових резервуарів. В основному на нафтоналивному терміналі на острові Харг у Перській затоці.