УЄФА відібрав у Росії фінал Ліги чемпіонів

Росія відповість за початок війни проти України. Крім економічних санкцій РФ понесе збитки й у спортивній сфері, повідомляє Сьогодні.

У п'ятницю відбудеться позачергове засідання виконавчого комітету УЄФА, на якому обговорюватиметься геополітична криза.

На конгресі буде підтверджено рішення відібрати у Санкт-Петербурга головний матч Ліги чемпіонів, намічений на 28 травня, повідомляє AP.

УЄФА підтвердив, що засідання відбудеться у п'ятницю об 11:00 за Києвом.