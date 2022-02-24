Новий Volkswagen Amarok помічено на тестах

Все з'явилася нова серія шпигунських знімків Volkswagen Amarok наступної генерації. Закамуфльований пікап було помічено під час дорожніх тестів. Як видно на фото, зовні німецька версія нового Ford Range кардинально відрізняється від соплатформенної моделі. Особливо це помітно в передній частині кузова з іншою лінією капота і відокремленою від фар радіаторною решіткою, повідомляє Автоцентр.

Зміна платформи обіцяє новому Амарку просторіший салон. Силові агрегати також будуть іншими.

У моторній лінійці пікапа очікуються новий 3,0-літровий V6 і 2,0-літрові чотирициліндрові двигуни з турбонаддувом. Не можна виключати появу під капотом пікапа бензинового V6 та бензоелектричної силової установки, яка, за чутками, розробляється на ринку США. Від Ford Range новому Amarok дістануться і коробки: шестиступінчаста механічна і десятиступінчаста автоматична.

Очікується, що в наступному поколінні у Volkswagen Amarok з'явиться гаряча R-версія, аналогічна Ford Ranger Raptor. Такий пікап комплектується 3,0-літровим Twin-Turbo V6 EcoBoost потужністю від 288 до 400 к.с. залежно від ринку.