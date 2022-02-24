Uber перестав працювати в Україні, Bolt та Uklon доступні
Сервіс компанії Uber перестав працювати в Україні через російське вторгнення, що почалося сьогодні вранці, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу додатку. Безпека всіх користувачів додатків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємося, що це тимчасова ситуація", - заявили у прес-службі.
Сервіси з виклику таксі Bolt і Uklon продовжують працювати.
Раніше повідомлялося, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald`s оголосила про закриття своїх закладів в Україні.