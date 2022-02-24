Білорусь призупинила постачання палива в Україну

Білорусь зупинила постачання палива в Україну, мережі АЗС не можуть підвезти паливо на заправки через пробки, повідомляє Новое время.

Білорусь зупинила постачання палива в Україну на фоні початку вторгнення російських військ. Про це у Facebook написав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Цю інформацію підтвердив також комерційний директор Укргазвидобування Сергій Федоренко.

Як пише видання, паливо на АЗС є, але попит на нього високий. Повідомляється, що деякі АЗС мають проблеми з доставкою пального на заправки у східних та південних областях України.

За словами директора з маркетингу мережі БРСМ-Нафта Олександра Мельничука, заправки компанії працюють у штатному режимі, запасів палива вистачить на 30 днів.

"Ми бачимо скажений, максимально високий попит на пальне. Заправки можуть висушити протягом дня. Черги на заправках досягають 2-3 км із 300-400 машин практично по всій країні. Оператори навіть не встигають нормально обслужити клієнтів" , - зазначив він.

За словами Куюна, через пробки АЗС не можуть доставити паливо, «вибірка максимальна».

У штатному режимі продовжують працювати мережі АЗС ОККО та Укрнафта.

Як повідомлялося, мережа заправок ОККО обмежила продаж палива 20 літрами.

Близько 5 ранку 24 лютого за київським часом Владімір Путін у новому зверненні оголосив про проведення «спеціальної військової операції» в Україні. Одночасно РФ почала обстріл українських міст.

Відомо про ракетні удари російських військ у 17 областях України, найінтенсивніші оборонні бої українські війська зараз ведуть у прикордонних областях та зоні ООС.