Магазини мережі "Ашан" змінюють графік та закриваються
Одні просто змінюють графіки в роботі, а інші повністю закриваються, повідомляє Сьогодні.
Магазини мережі "Ашан" змінили графік роботи, деякі з них повністю закриті.
Так, супермаркети у четвер, 24 лютого, працюють до 18 год. у:
- Києві;
- Житомирі;
- Одесі;
- Дніпрі;
- Кривому Розі.
У Львові та Чернівцях графік роботи магазинів не змінено.
Де магазини зовсім закриті?
Не працюють 24 лютого столичні: Ашан Либідська, Ашан Героїв Праці, Ашан Лівобережний, Pick up Point Варшавський, Pick up Point Панаса Мирного та Pick up Point Богданівська (ЖК Малахіт).
"Графік роботи залежатиме від конкретної ситуації в кожному місті. Головне для нас – безпека наших клієнтів та співробітників",— наголосили в компанії.