Магазини мережі "Ашан" змінюють графік та закриваються

Одні просто змінюють графіки в роботі, а інші повністю закриваються, повідомляє Сьогодні.

Магазини мережі "Ашан" змінили графік роботи, деякі з них повністю закриті.

Так, супермаркети у четвер, 24 лютого, працюють до 18 год. у:

Києві;

Житомирі;

Одесі;

Дніпрі;

Кривому Розі.

У Львові та Чернівцях графік роботи магазинів не змінено.

Де магазини зовсім закриті?

Не працюють 24 лютого столичні: Ашан Либідська, Ашан Героїв Праці, Ашан Лівобережний, Pick up Point Варшавський, Pick up Point Панаса Мирного та Pick up Point Богданівська (ЖК Малахіт).