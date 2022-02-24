Магазини мережі "Ашан" змінюють графік та закриваються

Магазини мережі "Ашан" змінюють графік та закриваються
Фото: Facebook

Одні просто змінюють графіки в роботі, а інші повністю закриваються, повідомляє Сьогодні.

Магазини мережі "Ашан" змінили графік роботи, деякі з них повністю закриті.

Так, супермаркети у четвер, 24 лютого, працюють до 18 год. у:

  • Києві;
  • Житомирі;
  • Одесі;
  • Дніпрі;
  • Кривому Розі.

У Львові та Чернівцях графік роботи магазинів не змінено.

Де магазини зовсім закриті?

Не працюють 24 лютого столичні: Ашан Либідська, Ашан Героїв Праці, Ашан Лівобережний, Pick up Point Варшавський, Pick up Point Панаса Мирного та Pick up Point Богданівська (ЖК Малахіт).

"Графік роботи залежатиме від конкретної ситуації в кожному місті. Головне для нас – безпека наших клієнтів та співробітників",— наголосили в компанії.
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