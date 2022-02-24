ЄС готовий надати притулок усім біженцям з України - Урсула фон дер Ляйєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про готовність Європейського союзу прийняти необмежену кількість біженців з України та надати будь-яку гуманітарну допомогу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми також готові надати притулок усім біженцям, ми готові надати всю гуманітарну допомогу негайно, яка буде потрібна, на додаток до макрофінансової допомоги Україні у розмірі понад 1 млрд євро. Ми не знаємо, скільки буде біженців, але ми повністю готові їх прийняти", - сказала фон дер Ляйєн на брифінгу в Брюсселі в четвер.