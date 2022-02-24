Що робити українцям, які опинилися за кордоном: інструкція від МЗС

Україна закрила повітряний простір і насамперед йдеться про цивільні літаки над нашою країною. Усі аеропорти в Україні закриті. А пілотів, які були у небі, направили до безпечних місць, повідомляє РБК-Україна.

Що робити українцям, які опинилися зараз за кордоном, розповіли в Міністерстві закордонних справ України.

Українцям, які опинилися зараз за кордоном, залишатися в місцях тимчасового проживання та стежити за подальшим розвитком подій.

Також рекомендується зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" та підтримувати зв'язок із посольствами або консульствами України для подальших інструкцій.

Усі контакти посольств та консульств можна знайти на головних сторінках дипломатичних установ.

Крім того, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців у всьому світі. Він закликав поширювати правду про вторгнення Путіна в Україну та закликати уряди до негайних дій.