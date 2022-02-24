Що робити українцям, які опинилися за кордоном: інструкція від МЗС
Україна закрила повітряний простір і насамперед йдеться про цивільні літаки над нашою країною. Усі аеропорти в Україні закриті. А пілотів, які були у небі, направили до безпечних місць, повідомляє РБК-Україна.
Що робити українцям, які опинилися зараз за кордоном, розповіли в Міністерстві закордонних справ України.
Українцям, які опинилися зараз за кордоном, залишатися в місцях тимчасового проживання та стежити за подальшим розвитком подій.
Також рекомендується зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" та підтримувати зв'язок із посольствами або консульствами України для подальших інструкцій.
Усі контакти посольств та консульств можна знайти на головних сторінках дипломатичних установ.
"До українських громад у всьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б'ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Поширюйте правду про вторгнення Путіна у своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій", - написав міністр на своїй сторінці у Twitter.