У РФ зобов'язали ЗМІ використати інформацію про війну лише з "офіційних джерел"

Роскомнагляд зобов'язав російські ЗМІ використовувати інформацію тільки з "офіційних російських джерел", висвітлюючи напад Росії на Україну, повідомляє УНІАН.

Роскомнагляд попередив засоби інформації РФ, що висвітлюючи війну в України вони зобов'язані використовувати інформацію, отриману тільки з "офіційних російських джерел".

Поширення "завідомо неправдивої інформації" загрожує виданням штрафом на суму до 5 мільйонів рублів та блокуванням таких новин.