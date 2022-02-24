ДСНС: літак ЗСУ розбився в Київській області

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про те, що в Київський області впав військовий літак Збройних сил України – Ан-26, повідомляє УНІАН.

"Між селами Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ (на борту перебувало 14 осіб) з наступним загорянням. Кількість загиблих уточнюється" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, прес-служба МВС України заявила, що на території нашої країни всі служби МВС у режимі військового стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідують руйнування та пожежі.