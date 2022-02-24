Російські війська вторглися до Сум, в Охтирці йдуть бої - голова ОДА

Російські військові та техніка вторглися до Сум, йдуть бої в Охтирці. Окупанти взяли під контроль ділянку траси М02 Київ-Москва у межах Сумської області, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

" Наразі йдуть бої у місті Охтирка, у Конотопі був бій, біля Сум, місто Глухів пройшли „транзитом“… Російські війська контролюють трасу від кордону з РФ — трасу Київ-Москва — до Чернігівської області, до Батурина точно" , — сказав Живицький.

Також, за його словами, складна ситуація у місті Білопіллі, Бурині та інших населених пунктах Сумської області.

"Збройні сили України дають відсіч. Ворог у разі отримання серйозної відповіді починає відступати, є загиблі та поранені з боку країни-агресора. Станом на сьогодні техніка та військові вже, за нашою інформацією, зайшли до Сум. Тому прошу всіх вжити заходів щодо забезпечення власної безпеки" , - повідомив він.

За словами голови обладміністрації, вживаються всі заходи для належного життєзабезпечення області.