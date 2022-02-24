Генштаб ЗСУ: ведуться бої за Генічеськ, Скадовськ і Чаплинку

У Генеральному штабі Збройних сил України відзвітували про ситуацію станом на 14:00. Повідомляється, що тривають бої за міста Генічеськ та Скадовськ, а також селище Чаплинка у Херсонській області.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Генштабу ЗСУ.

Відзначається, що Збройні Сили України використовують ударні безпілотники "Байрактар" у Чорноморській операційній зоні.

У Генштабі повідомили про спробу прориву кордону на Житомирщині.

"На напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки. Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль" , – йдеться в повідомленні.

Також Генштаб повідомляє про збиття російського вертольота КА-52 над Вишгородом (Київщина) та зупинку танкового наступу поблизу міста Путивль (Сумська область).