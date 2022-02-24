У Броварах запроваджують комендантську годину — міськрада

Прессекретарка Броварського міського голови Ірина Куліш розповіла про ситуацію у місті станом на 15:00 24 лютого, повідомляє Новое время.

"Почалося все сьогодні з п’ятої ранку. Ми дуже добре чули постріли, вибухи. Обстріл було направлено на наші дві військові частини, які знаходяться поблизу Броварів. <...> Був о 13:00 ще один обстріл, який теж був направлений на військові частини. На жаль, станом на зараз, ми маємо сім загиблих, 17 поранених, яких доставлено в нашу Броварську лікарню. В місті інфраструктура працює, пошкоджень немає. <...> Зараз ми говоримо про запровадження комендантської години на території Броварської МТГ. Аптеки працюють, магазини — частково" , — зазначила Куліш.

Населення міста поки що не збираються евакуюювати, повідомили у міськраді.

"Лікарня наша забезпечена, розгорнуті нові хірургічні ліжка. Поки що справляємося" , — додала Куліш.

Раніше радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що російські війська в четвер, 24 лютого, завдали удару по Броварах. За його словами, атаку здійснили двома крилатими ракетами по військовому об'єкту.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також повідомив, що зафіксували два удари ракетами, попередньо — Калібр.