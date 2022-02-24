ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карт

Державний ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб, яка становила 4-7%, повідомляє Ділова столиця.

Також в ПриватБанку повідомили, що його відділення працюють у безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Безготівкові розрахунки працюють без обмежень. Зняття готівки через банкомати ПриватБанку доступне. Служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі.

Також відомо, що строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжено на 180 днів.

Тимчасово зупинені покупки через "Оплату частинами", тимчасово обмежена відправка міжнародних валютних переказів.Мережа POS-терміналів банку працює. Онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працюють в режимі 24/7.