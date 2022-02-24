Навальний: Війна розв'язана, щоб прикрити пограбування росіян

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив, що він – проти війни Росії з Україною, повідомляє Deutsche Welle.

Таку думку він висловив у четвер, 24 лютого, у виправній колонії №2 у Покрові Володимирської області РФ, де триває суд у ще одній справі проти Навального.

"Вважаю, що ця війна між Росією та Україною розв'язана, щоб прикрити пограбування громадян Росії та відвернути їхню увагу від тих проблем, що є всередині країни, від деградації економіки" , - зазначив він.

За словами політика, війна призведе до величезної кількості жертв, зруйнованих долей та продовження "лінії на зубожіння громадян Росії".