З'явилося відео з диверсантом, захопленим у підбитого під Гостомелем вертольота

Оприлюднено відео з першими показами російського диверсанта, захопленого у полон біля підбитого під Гостомелем вертольота ЗС РФ, повідомляє Новое время.

За словами заступника голови МВС Антона Геращенка, зловмисник намагався видати себе за громадянина України, однак при ньому були виявлені «записи та спеціальні прилади, які свідчать про те, навіщо його закинули до нас».

Під час допиту диверсант заявив ламаною українською мовою, що є "виродком" з Житомирської області, який нібито проживає у Бучі, та стверджував, що приїхав "перевірити свій будинок".