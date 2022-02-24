Російські мільярдери втратили за добу майже 40 млрд доларів

Російські мільярдери втратили за добу 38,162 млрд доларів (станом на 12:00 за Києвом) - найбільше втратив співвласник "Лукойлу" Вагіт Алекперов, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що статки Алекперова скоротилися більш ніж на 5 млрд доларів.

Співвласники "Новатека" Геннадій Тимченко, який 22 лютого потрапив під санкції Британії, та його бізнес-партнер Леонід Міхельсон втратили 3,9 млрд дол. (стан скоротився до 19,8 млрд дол.) та 4 млрд дол. (до 23,6 млрд дол.) відповідно.

Співвласник "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов, найбагатший з російських металургів, втратив 3,5 млрд дол. - його статки скоротилися до $25,8 млрд.

Співвласник "Норнікеля" Володимир Потанін втратив 3,3 млрд, його статки скоротилися до 24,6 млрд дол.