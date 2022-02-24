"ArcelorMittal Кривий Ріг" скоротить виробництво до мінімуму та зупинить шахти
Команда "ArcelorMittal Кривий Ріг" працює над скороченням виробництва до технічного мінімуму та зупинить виробництво на шахтах. Про це повідомила ArcelorMittal на своїй сторінці у Twitter, повідомляє Економічна правда.
"ArcelorMittal глибоко стурбований подіями в Україні та їх можливим впливом на наших колег у країні. Нашим пріоритетом є наші люди, і ми розробили плани, щоб допомогти їм залишатися у безпеці", – наголошується у повідомленні компанії.
ArcelorMittal Кривий Ріг – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.
ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".