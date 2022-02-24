Бойовики завдали удару Вугледару: снаряд потрапив до лікарні, є загиблі

Російські терористи обстріляли місто Вугледар. Один із снарядів потрапив до лікарні, внаслідок чого є загиблі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє "ДС".

"Бої йдуть уздовж лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил. Танкові бої, танки зайшли з російського кордону — з Луганщини, в районі Мелового йде велика колона танків. Наразі цей натиск стримують Збройні сили" , — зазначив Кириленко.

Він додав, що російські війська обстріляли мікрорайон "Східний" у Маріуполі. Інформації про жертв поки що немає.

Також було обстріляно місто Вугледар. Зокрема, окупанти потрапили до районної лікарні, є жертви та постраждалі.