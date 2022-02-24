Маріупольська міськрада: обстріляно мікрорайон Східний, пошкоджено будинки

У Маріуполі російські війська обстріляли мікрорайон Східний. Унаслідок атаки пошкоджено будинки, кількість постраждалих уточнюється, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

Зокрема, йдеться про пошкодження багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору. Станом на 14:30 у житловому фонді пошкодження такі:

вулиця Київська, 11/1 у дев’ятиповерхівці (вибите скло);

вулиця Олімпійська, 161 (вибите скло);

вулиця Київська, 16 (пробитий газопровід);

вул. Пейзажна, 40/1, 40/2 (снаряд потрапив у дорогу, вибите скло);

вул. Київська, 1,3,11/1 (вибите скло)

вул. 9 Травня, 13 кв 37 (снаряд потрапив у квартиру, мешканців не було вдома);

вул. Київська, 48/1, 48/2, 48/3 (вибите скло);

пров. Пейзажний (попадання снаряда в дорогу, у кількох будинках вибите скло);

вул. Станіславського, 243 (попадання снаряда у дорогу);

вул. 9 Травня, 15 кв 8 (потрапляння снаряда до будинку стіни, снаряд не розірвався);

пров. Ландшафтний, 33 (пробитий газопровід);

вул. Київська, 46, 4 поверх (потрапляння у квартиру).

Комунальні служби працюють у стабільному режимі.