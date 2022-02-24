Кулеба закликав усіх партнерів розірвати дипломатичні відносини з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів розірвати дипломатичні відносини з Росією, повідомляє Новое время.

"Україна розірвала дипломатичні відносини із Росією. Я закликаю всіх наших партнерів зробити те саме" , - написав він у своєму Twitter.

Кулеба додав, що таким конкретним кроком країни продемонструють, що підтримують Україну і «категорично відкидають кричущий акт агресії в Європі з часів Другої світової війни».

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення «спецоперації» на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Вторгнення Росії супроводжується артилерійським обстрілом українських міст по всій країні, через кордон рухається військова техніка. У багатьох містах є жертви.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні. Україна також розірвала дипломатичні відносини із Росією.