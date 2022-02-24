Очевидці зняли удар ЗС РФ по аеродрому у Мелітополі

Російські війська продовжують завдавати ударів по аеродрому у місті Мелітополь Запорізької області, яке є одним з напрямків наступу ЗС РФ, повідомляє Новое время.

Відповідне відео одного з очевидців 24 лютого опублікував у себе у Twitter The Insider.

На ньому видно, як по території аеродрому, розташованому неподалік житлових районів, наноситься потужний удар, внаслідок якого в небо злітає вогненний гриб.

Удары по аэропорту Мелитополя pic.twitter.com/W9MT7tlT5l — The Insider (@the_ins_ru) February 24, 2022

При цьому обстріл стратегічного об'єкту, судячи з відео місцевих жителів, триває з ночі.