"Укрзалізниця" евакуювала зі сходу понад 7 тисяч осіб

"Укрзалізниця" з 13:00 евакуювала понад 7,6 тисяч людей з районів, близьких до місць ведення бою, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Евакуйовані, зокрема:

- з Маріуполя 1724 особи;

- з Попасної 362 особи;

- з Бахмуту 280 осіб;

- з Лисичанська 2534 особи;

- з Костянтинівки 1908 осіб, у тому числі потягом "Інтерсіті" 712/711 з Костянтинівки евакуйовано 396 дітей;

- з Авдіївки 228 осіб;

- із Покровська 579 осіб.