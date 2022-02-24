Російські війська увійшли в Генічеськ

Російські війська захопили місто Генічеськ Херсонської області﻿. Про це пише мер Генічеська Олександр Тулупов, повідомляє Укрінформ.

"Так, правда (у місті російські війська – ред.). Я перейшов з міської ради в адміністрацію, з головою районної ради ми тут знаходимося, заступники мої у міській раді знаходяться, ну, біля міської ради. Все оточили" , — сказав він, додавши, що фізичного впливу чиновники не зазнали.

"Нам сказали, що ми маємо забезпечувати життєдіяльність міста, району" , – додав мер.

Російські війська ведуть наступ у напрямку Херсона та Мелітополя. Також була захоплена Каховська ГЕС.