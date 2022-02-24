Рєзніков: все керівництво на місці, керує обороною країни

Все керівництво України перебуває на робочих місцях у Києві, управління обороною повністю кероване, заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Українська правда.

"Я у Києві. Згідно з протоколом безпеки, а також для проведення нагальних нарад, доводиться змінювати місце перебування. Усі заступники міністра оборони працюють по своїм функціональним завданням. У Міністерстві оборони і Генеральному штабі усі на місцях і виконують свої обов’язки.

Управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де Росія атакувала нашу країну".

Міністр додав, що він постійно на зв’язку з командуванням Збройних Сил, президентом і прем’єр-міністром і веде перемовини з міжнародними партнерами.

"Армія продовжує наносити ворогу суттєвих втрат, знищувати техніку і особовий склад окупантів".

Міністр закликав українців не вірити фейкам російських окупантів про начебто бажання частини урядовців залишити робочі місця. Він наголосив, що це дезінформація і ворог "не дочекається".