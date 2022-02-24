CNN: російські війська захопили аеропорт Антонов
Російські десантники захопили аеропорт Антонов біля селища Гостомель, розташованого за 25 кілометрів від Києва. Про це заявив кореспондент CNN Меттью Ченс, повідомляє Новое время.
"Вони дозволили нам увійти і перебувати з ними, поки вони утримують периметр авіабази, де рано-вранці вертольоти висадили війська, щоб встановити „повітряний міст“ і дозволити прибути більшій кількості [російських] військ", — розповів журналіст з місця подій.
Він додав, що російські військові носять нарукавні пов’язки помаранчевого та чорного кольорів — розпізнавальний знак, який показує приналежність до військ РФ.
Опитаний Ченсом командир окупаційного підрозділу заявив, що російські військові очікують на контратаку ЗСУ.