Мінреінтеграції опублікувало список телефонів гарячих ліній, повідомляє UBR.

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій зібрали телефони служб цивільного захисту та профільних громадських організацій.

З'явився перелік телефонів гарячих ліній служб цивільного захисту та профільних громадських організацій. Його опублікувало Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, якщо громадяни потребують будь-якої допомоги або роз'яснення, надані номери гарячих ліній служб цивільного захисту:

Луганська область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00;

Донецька область – 062-645-82-82, 050-347-90-70;

Харківська область – 057-700-30-90.

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Водночас відомство опублікувало контакти неурядових організацій, які можуть допомогти громадянам України, які переміщаються з тимчасово окупованих територій:

"Схід SOS" - 068-220-43037, 095-397-98-48, 093-923-14-86;

"Донбас SOS" – 080-030-91-10;

"Право на захист", гаряча лінія для допомоги ВПО - 099-507-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90;

Гуманітарна місія "Пролісок" - 093-202-22-32;

"Датська рада з питань біженців", контактний центр безоплатної правової допомоги – 080-021-31-03;

Червоний хрест в Україні, допомога ВПО: Луганська обл. - 050-267-43-57; Донецька обл. - 050-450-69-90, 062-646-03-33.

Наголошується, що працює цілодобова гаряча лінія Міністерства реінтеграції з кризових питань – 044-355-14-78.

" За цим номером ви можете цілодобово зв'язатися з черговим Мінреінтеграції, який консультуватиме з питань допомоги внутрішньо переміщеним особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій або планують це зробити. Також за цим номером телефону громадяни зможуть отримати актуальну перевірену інформацію щодо ситуації в Україні " , – уточнюють у повідомленні.

Також у Мінреінтеграції опублікували актуальні номери телефонів у разі виникнення терористичної загрози, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності: