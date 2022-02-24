Чотири станції київського метро стали бомбосховищами

Чотири станції київського метро почали працювати у режимі укриття. У місті оголосили про повітряну загрозу, повідомляє Новое время.

Чотири станції метро Києва працюють виключно як укриття. Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.

«Друзі! Ці чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відкриті для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги. Це станції: Академмістечко, Нивки, Святошин та Житомирська», — пише Кличко.