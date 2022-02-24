Чотири станції київського метро стали бомбосховищами
Чотири станції київського метро почали працювати у режимі укриття. У місті оголосили про повітряну загрозу, повідомляє Новое время.
Чотири станції метро Києва працюють виключно як укриття. Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.
«Друзі! Ці чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відкриті для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги. Це станції: Академмістечко, Нивки, Святошин та Житомирська», — пише Кличко.
«Також повідомлю, що всі станції київського метро під час тривоги доступні для людей будь-якої доби. Щоб пересидіти небезпеку. Наразі метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний», - додав мер.