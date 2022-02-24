Штаб ООС повідомив про запеклі бої під Старобільськом

Російські танки, БМП та піхота атакують позиції українських військ на підступах до міста Старобільськ у Луганській області. Про це, посилаючись на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у четвер, 24 лютого, пише Константин Катышев, Корреспондент.

Військові зазначають, що зараз триває бій, і ситуація напружена.

Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам.