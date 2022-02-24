У Нацгвардії заявили про вимушений артудар по аеропорту Гостомель
Бригада швидкого реагування Національної гвардії повідомила про завдання вимушеного артилерійського удару по аеропорту Гостомель, де висадився десант окупантів, повідомляє Новое время.
"Гостомель дав бій противнику, збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. Працювала російська штурмова авіація, винищувачі і гелікоптери. Ми були змушені нанести артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант", — йдеться у повідомленні.
Наразі бригада перегрупувалася.
Дані про втрати уточнюються, за результатом бою вдалося зберегти максимум живої сили.