У Києві вводять комендантську годину

У Києві впроваджується комендантська година з 22:00 до 7:00, громадський транспорт у цей час не працюватиме. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Друзі! Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00 до 7:00. Це вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану необхідний задля безпеки жителів столиці", - написав він у Telegram-каналі.

Він додав, що громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме.