Очевидці повідомляють про бомбардування Харкова

Харківські телеграм-канали та ЗМІ публікують відео та фото від очевидців обстрілу Харкова, який стався сьогодні близько 16:00.

Повідомляється, що було обстріляно райони Салтівка та П'ятихатки.

Метро Харкова стало укриттям від обстрілу, там тимчасово припинили рух поїздів, щоб умістити більше людей.

Також під обстріл потрапив "Фельдман Екопарк", там розірвалися п'ять снарядів. Є вбиті та поранені тварини.

Про жертви серед цивільних не повідомляється.