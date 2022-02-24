Шонн Пенн приїхав до України знімати фільм про вторгнення Росії

Шонн Пенн приїхав до України знімати фільм про вторгнення Росії

Як повідомляє Офіс президента України, режисер документально фіксуватиме події, що відбуваються в Україні, повідомляє Ділова столиця.

До України прибув американський актор та кінорежисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн, — передає "ДС" з посиланням на Офіс президента України.

"Шон Пенн сьогодні серед тих, хто підтримує Україну в Україні. Наша країна вдячна йому за такий прояв сміливості й чесності", — відзначено у повідомленні.

Вранці 24 лютого режисер побував у Офісі Президента й відвідав прес-брифінг радника керівника Офісу Глави держави Михайла Подоляка та віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Він розмовляв з журналістами та військовими.

"Шон Пенн демонструє мужність, якої бракує багатьом іншим, зокрема західним політикам. Що більше зараз у нашій країні таких людей, справжніх друзів України, які підтримують боротьбу за свободу, то швидше можна буде зупинити віроломний напад Росії", — відзначають в ОПУ.

Режисер уже приїздив до України в листопаді 2021 року. У межах підготовки документального фільму він побував на Приазов'ї та поспілкувався з українськими військовими.

Шон Пенн – американський актор та режисер, володар двух премій "Оскар".

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