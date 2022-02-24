Шонн Пенн приїхав до України знімати фільм про вторгнення Росії

Як повідомляє Офіс президента України, режисер документально фіксуватиме події, що відбуваються в Україні, повідомляє Ділова столиця.

До України прибув американський актор та кінорежисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн, — передає "ДС" з посиланням на Офіс президента України.

"Шон Пенн сьогодні серед тих, хто підтримує Україну в Україні. Наша країна вдячна йому за такий прояв сміливості й чесності" , — відзначено у повідомленні.

Вранці 24 лютого режисер побував у Офісі Президента й відвідав прес-брифінг радника керівника Офісу Глави держави Михайла Подоляка та віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Він розмовляв з журналістами та військовими.

"Шон Пенн демонструє мужність, якої бракує багатьом іншим, зокрема західним політикам. Що більше зараз у нашій країні таких людей, справжніх друзів України, які підтримують боротьбу за свободу, то швидше можна буде зупинити віроломний напад Росії" , — відзначають в ОПУ.

Режисер уже приїздив до України в листопаді 2021 року. У межах підготовки документального фільму він побував на Приазов'ї та поспілкувався з українськими військовими.

Шон Пенн – американський актор та режисер, володар двух премій "Оскар".