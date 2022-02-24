Санкції ЄС проти Росії введуть протягом наступних 24 годин

Євросоюз запровадить нові болючі санкції проти Росії за повномасштабний напад на Україну протягом наступних 24 годин, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у ході відеозвернення.

"Я поговорив із Жозепом Боррелем, головою європейської дипломатії, він запевнив мене на мій заклик, що нові потужні болісні санкції ЄС проти Росії будуть запроваджені протягом наступних 24 годин. Ми маємо боротися, ми маємо триматися. Ніхто, це правда, не воюватиме за нас. Ми самі здатні це робити, але нам допомагатимуть у цьому. Також найближчим часом будуть оголошені санкції США, і за кілька годин у мене запланована розмова з державним секретарем Ентоні Блінкеном" , — сказав він.

Міністр зазначив, що вже майже 50 країн «абсолютно чітко звинуватили РФ в агресії, і ця кількість зростатиме».

Він повідомив, що зараз перебуває на шляху до України зі США.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія відповість Росії за вторгнення в Україну «масивним пакетом санкцій», які «підірвуть російську економіку».

Урсула фон дер Ляйєн, голова Єврокомісії, повідомила, що санкції жорстко обмежать доступ Росії до ринків капіталу та до найважливіших технологій.

Санкції Євросоюзу проти Росії торкнуться військової, економічної та енергетичної сфери, заявив президент Франції Еммануель Макрон.