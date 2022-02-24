Латвія припиняє видавати росіянам візи

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич повідомив, що Рига припиняє видачу віз росіянам та відкликає посла в Росії, повідомляє Новое время.

"Через агресію Росії проти України я прийняв рішення відкликати посла Латвії в Росії для консультацій, а також зупинити видачу латвійських віз громадянам РФ, за винятком випадків, пов'язаних з особливими гуманітарними міркуваннями" , - написав він у Twitter.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів розірвати дипломатичні відносини з Росією.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Вторгнення Росії супроводжується артилерійським обстрілом українських міст по всій країні, через кордон рухається військова техніка. У багатьох містах є жертви.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні. Україна також розірвала дипломатичні відносини із Росією.