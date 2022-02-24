В МВФ заявили про готовність підтримати Україну

МВФ оцінює наслідки і буде готовий надати підтримку Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва написала в Twitter.

"Я глибоко стурбована тим, що відбувається в Україні, в першу чергу, впливом на невинних людей. Це створює значний економічний ризик для регіону та світу. Ми оцінюємо наслідки та готові підтримати наших членів у разі потреби" , — написала Крісталіна Георгієва.

Нагадаємо, місія МВФ мала розпочати обговорення другого перегляду програми stand-by для України.