В МВФ заявили про готовність підтримати Україну
МВФ оцінює наслідки і буде готовий надати підтримку Україні, повідомляє Ділова столиця.
Про це директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва написала в Twitter.
"Я глибоко стурбована тим, що відбувається в Україні, в першу чергу, впливом на невинних людей. Це створює значний економічний ризик для регіону та світу. Ми оцінюємо наслідки та готові підтримати наших членів у разі потреби", — написала Крісталіна Георгієва.
Нагадаємо, місія МВФ мала розпочати обговорення другого перегляду програми stand-by для України.