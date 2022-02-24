Євросоюз поки не визначився щодо відключення РФ від SWIFT

Країни Європейського Союзу ще не вирішили, чи відключати РФ від міжнародної міжбанківської системи SWIFT через повномасштабне вторгнення російських військ до України. Про це, посилаючись на CNN, повідомляє Новое время.

Як пише телеканал, оскільки західні союзники працюють над своєю скоординованою відповіддю на напад Росії, існує реальна ймовірність того, що Євросоюз може зробити "суперечливий крок", відрізавши Москву від SWIFT.

Це зробить практично неможливим для фінансових установ перерахування коштів у РФ або з неї.

"Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни" , — пише CNN.

Водночас думки країн Євросоюзу досі розділяються. Як розповіли телеканалу високопоставлені співрозмовники в ЄС, це стосується таких країн, як Польща, Естонія, Латвія та Литва, які виступають за відключення країни-агресора від міжбанківської системи, та Німеччини, Італії, Угорщини та Кіпру — вони мають міцніші економічні зв’язки з РФ і не хочуть включати це обмеження в пакет нових санкцій.

Співрозмовник ЄС розповів, що "розмови ведуться", але, на його думку, "імовірно, економічні інтереси переможуть і Брюссель не відріже Росію від SWIFT".