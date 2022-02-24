Як поводитися під час обстрілів — пам’ятка від СБУ

Як поводитися під час обстрілів — пам’ятка від СБУ

Служба безпеки України опублікувала пам’ятку про те, як діяти під час обстрілу, повідомляє Новое время.

Під час обстрілів системами залпового вогню:

  • залп добре видно, снаряд (ракету) можна помітити і зреагувати. Вночі він має вигляд яскравого спалаху на горизонті, вдень видно димні сліди ракет;
  • організуйте постійне спостереження, не випускайте з поля зору будинки, розташовані поруч, які можна використати для укриття. Після сигналу спостерігача є кілька хвилин, щоб сховатися;
  • ховайтеся в підвалі або іншому заглибленому приміщенні, краще вибирати місце в кутку між несучими стінами, неподалік вікон і дверей;
  • не виходьте з укриття протягом десяти хвилин після завершення обстрілу – після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби.

Під час артобстрілів:

  • не залишайтеся в під'їздах, під арками та на сходових клітках. Небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків, біля автомобілів, заправок та під стінами будинків з легких конструкцій;
  • якщо ви на шляху, лягайте на землю туди, де є виступ або заглиблення. Можна сховатися в бетонних конструкціях (крім тих, що можуть обвалитися або спалахнути), траншеях, неглибоких підземних колодязях, широких трубах водостоку та канавах;
  • закривайте вуха долонями і відкривайте рота, щоб уникнути контузії та баротравми;
  • не розбирайте завали самостійно, чекайте на фахівців.

Під час обстрілів зі стрілецької зброї:

  • ховайтеся у закритому приміщенні (ванна кімната, ванна). Потрібно лягти, сховавшись за предметами, які можуть захистити від уламків та куль;
  • якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, впадіть на землю і закрийте голову руками. Можна сховатися у виступі (заглиблення в землі або канава). Не намагайтеся сховатися за автомобілями чи кіосками;
  • тіло має бути у максимально зручному положенні (треба згрупуватися, лягти в позу ембріона, розвернутися ногами в бік стрілянини, закрити голову руками і відкрити рота). Після обстрілу потрібно почекати щонайменше п'ять хвилин;
  • якщо ваше житло розташоване в районі регулярних зіткнень, вікна можна зміцнити клейкою плівкою.

У СБУ закликають зберігати спокій та залишатися уважними, не реагувати на провокації. У разі обстрілу не потрібно підходити до вікна, спостерігати за перебігом бойових дій. Також не варто демонструвати зброю, носити військову форму, торкатися підозрілих та вибухонебезпечних предметів.

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