У Черкаській області вводять комендантську годину

У Черкаській області вводять коменданську годину у зв’язку з вторгненням Росії в Україну, повідомляє Новое время.

Як написав голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, комендантська година діятиме з 22.00 до 6.00 ранку.

У цей час буде заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Їх отримуватимуть виключно працівники підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність області.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення «спецоперації» на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Вторгнення Росії супроводжується артилерійським обстрілом українських міст по всій країні, через кордон рухається військова техніка. У багатьох містах є жертви.