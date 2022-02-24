Газпрому більше не буде на футболках Шальке

Німецький клуб забере назву компанії як знак протесту проти вторгнення в Україну, повідомляє Корреспондент.

Шальке вирішив прибрати зі своїх футболок назву одного із спонсорів – російського газового монополіста Газпрому.

Команда з Гельзенкірхена зважилася на такий крок на знак протесту проти вторгнення Росії до України.

Як відомо Газпром – один із символів нинішньої агресивної російської влади. При цьому газовий гігант є одним із головних спонсорів клубу.