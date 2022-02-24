Зеленський: Україна призупинила атаки РФ, діє оперативна пауза

Українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб призупинили атаки Росії, діє оперативна пауза. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб призупинили атаки ворога. Мовою конфлікту це можна назвати оперативною паузою", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні у четвер.

Президент України Володимир Зеленський, повідомляючи про оперативну обстановку в Україні на тлі російського вторгнення, також заявив, що озброєний десант Російської Федерації на Гостомель блоковано, надано наказ на знищення.

"Ворожий десант у Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення", - повідомив президент у відеозверненні.

Він додав, що у напрямку Донецької та Луганської областей Збройні сили України успішно дають відсіч противнику, Харків надійно утримується. Водночас, найбільш проблемна ситуація на півдні України.

"Найбільш проблемна ситуація на півдні. Наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсона. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутися у бік Мелітополя", - сказав глава держави.

На півночі країни, за його словами, ворог повільно просувається на Чернігівщині, проте там присутні сили для стримування.

Він наголосив, що надійно збудовано оборону в Житомирській області.

"Так, є втрати. Так, захоплені в полон росіяни... Декому з них наші лікарі надають допомогу - тим, хто здався в полон. Знищено багато російських авіаційних і броньованих технік", - резюмував Зеленський.

Зеленський також наголосив, що проти Росії на тлі її вторгнення в Україну вже почали діяти санкції, які є найпотужнішими у світовій історії.

"Я на постійному зв'язку з лідерами країн-партнерів та міжнародних організацій. Росія вже почала отримувати перші санкції з великого пакету санкцій, найпотужніших у світовій історії", - заявив Зеленський у відеозверненні увечері в четвер.

За його словами, Росія для світової спільноти перетворюється на аналог так званої "ДНР", щодо якої з боку міжнародної спільноти діє повна ізоляція.

"Нікому не вдасться переконати чи змусити українців віддати свободу та незалежність України. Але, схоже, російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціалу їхньої країни. Все, що було зроблено Росією з 2000 року, може бути просто спалене у прямому ефірі на очах усього світу", - сказав він.

"Ми наголошуємо, що НЕ Україна обрала шлях війни. Але Україна пропонує повернутися на шлях миру", - додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС вже на підході обговорив усі деталі з президентом Франції Емманюелем Макроном.