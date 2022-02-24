Росія хоче різко збільшити прокачування газу через ГТС України

Опублікована номінація на прокачування газу з Росії через Україну наступної доби передбачає збільшення постачання на 28,2%– до 107,69 млн куб. м. ﻿Про це кажуть у "Оператора газотранспортної системи України", повідомляє Ділова столиця.

Це підтверджують і дані приймаючого словацького газотранспортного оператора Eustream.

Така заявка подана на фоні збройного вторгнення Росії на територію України, що розпочалося цієї ночі.

Нагадаємо, що ціна на газ у Європі наразі підвищилася до $1500 за 1000 куб. м і більше. Учора Німеччина офіційно заявила про призупинення сертифікації Північного потоку 2 через визнання Росією територій українського Донбасу нібито незалежними "республіками". У відповідь екс-президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що "зовсім скоро європейці будуть платити 2000 євро за тисячу кубів газу".