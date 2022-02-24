Як працюють українські телеканали в умовах нападу Росії

Українські медіагрупи 1+1 media, StarLightMedia, Медіа Група Україна та Inter Media Group повідомили, що під час воєнного стану всі їхні телеканали ведуть мовлення у відкритому доступі на своїх міжнародних і незакодованих версіях, повідомляє Новое время.

Також інформація дублюється на YouTube-каналах та онлайн-платформах, йдеться в спільній заяві телеканалів.

Канал 1+1 Ігоря Коломойського запустив екстренне мовлення зі студії ТСН та розпочав у прямому ефірі спеціальний інформаційний марафон «Оборона України», який безперервно транслюється на телеканалах групи — 1+1, 2+2, ТЕТ, УНІАН ТБ та Бігуді. Digital-ефір марафону ведеться через соціальні мережі та на платформі Київстар ТБ.

В Starlight Media Віктора Пінчука також повідомили, що змінили сітку мовлення та транслюють інформаційне мовлення по всіх каналах групи.

"Зокрема, ICTV Ukraine мовить з двух супутників. Наші канали на цей період доступні у розкодованому вигляді… Ми знімаємо з ефіру рекламу, щоб сьогодні присвятити цей день тільки інформаційному інформуванню населення" , — йдеться в заяві.

На всіх телеканалах Медіа Групи Україна Ріната Ахметова, зокрема каналах Україна, Україна 24, НЛО TV, Індиго TV, Футбол ½/3, транслюється сигнал телеканалу Україна 24, який також запустив інформаційний марафон про події в Україні. Сигнал Україна 24 залишається незакодованим.

В Inter Media Group Дмитра Фірташа повідомили, що розкодували супутниковий сигнал телеканалів Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Zoom, Enter-фільм та Піксель. З ефіру телеканалів зняли рекламу.

Близько 5 ранку 24 лютого за київським часом Володимир Путін у новому зверненні оголосив про проведення «спеціальної військової операції» в Україні. Одночасно РФ почала обстріл українських міст.

За словами президента України Володимира Зеленського, українські військові зупинили атаки ворога, настала оперативна пауза.