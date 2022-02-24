Арестович: ЗСУ відбили Каховку та місцеву ГЕС
Українським військовослужбовцям вдалося відбити у ЗС РФ Каховку Херсонської області. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович, повідомляє Новое время.
Раніше повідомлялося, що Каховка та місцева гідроелектростанція були захоплені російськими військами.
"ЗСУ повернули контроль над Каховкою та Каховською ГЕС", — заявив Арестович.
Крім того, за його словами, росіяни зазнали тяжких втрат у Щасті, де кілька військовослужбовців РФ потрапили e полон, а також під Харковом, Сумами, Конотопом та у Гостомелі, де десант противника, який зумів висадитися на місцевому аеродромі, потрапив під щільний вогонь української артилерії/
Водночас бої з окупантами продовжуються.