Арестович: ЗСУ відбили Каховку та місцеву ГЕС

Українським військовослужбовцям вдалося відбити у ЗС РФ Каховку Херсонської області.﻿ Про це на своїй сторінці у Facebook розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович, повідомляє Новое время.

Раніше повідомлялося, що Каховка та місцева гідроелектростанція були захоплені російськими військами.

"ЗСУ повернули контроль над Каховкою та Каховською ГЕС" , — заявив Арестович.

Крім того, за його словами, росіяни зазнали тяжких втрат у Щасті, де кілька військовослужбовців РФ потрапили e полон, а також під Харковом, Сумами, Конотопом та у Гостомелі, де десант противника, який зумів висадитися на місцевому аеродромі, потрапив під щільний вогонь української артилерії/

Водночас бої з окупантами продовжуються.