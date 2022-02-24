Митрополит УПЦ МП Онуфрій підтримав ЗСУ та закликав РФ припинити війну

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій закликав президента країни-агресора Володимра Путіна негайно припинити "братовбивчу війну", він також вислови підтримку українським воїнам, повідомляє Українська правда.

Предстоятель УПЦ МП звернувся до громадян України у зв'язку із початком повномасштабного наступу Росії. Він закликав молитися за українське військо, державу та народ.

"На превеликий жаль Росія розпочала військові дії проти України і в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини і один до одного. Закликаю вас перш за все до посиленої покаянної молитви за Україну, за наше військо і наш народ, прошу забути взаємні чвари і непорозуміння та об’єднатися любов’ю до Бога і до нашої Батьківщини.

В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!" , – йдеться у зверненні Онуфрія.

Онуфрій додав, що звертається до президента Росії:

"Просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи вийшли із Дніпровської купелі хрещення і війна між цими народами це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей".