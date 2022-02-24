Залужний: у полон ЗСУ під Черніговом здався цілий взвод окупантів
Під Черніговом у полон українським військовим здався цілий розвідувальний взвод російських окупантів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook, повідомляє Українська правда.
"Росіяни наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон.
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади".
Залужний навів слова старшини Буйнічева Костянтина Сергійовича з 74 мотострілкової бригади з Кемеровської області про те, що російські військові перебували на навчаннях у Єльні, а в середу дізналися про наступ на Україну і думали, що повертатимуться додому.
"Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію", - сказав російський розвідник.